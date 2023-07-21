В Кировском районе Новосибирска загорелось здание с цистернами с дизельного топлива внутри

21 июля в 13:35 на номер 101 поступило сообщение о пожаре на улице Петухова в Кировском районе Новосибирска. Загорелось металлическое здание, внутри которого находились цистерны с дизельным топливом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«За полчаса при помощи пенной атаки возгорание было локализовано. Сотрудники МЧС России предотвратили переход огня на соседние постройки с топливом. Еще 22 минуты потребовалось для ликвидации открытого горения. Из-за сильного выброса пламени пожарные работали из укрытия, соблюдая требования безопасности. Предварительно площадь пожара составила 60 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По оперативной информации, два человека получили ожоги, их госпитализировали. На пожар повышенного ранга реагировали 23 человека и 7 единиц техники.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что власти Республики Алтай до конца года обещают восстановить 3 тысячи гектаров леса, пострадавшего от пожаров.