Губернатор Андрей Травников поручил разрешать любые вопросы участников СВО и их семей

Губернатор Андрей Травников и председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив в рамках рабочей поездки в Искитим и в Искитимский район встретились с участниками специальной военной операции и членами их семей, обсудили достаточность мер поддержки, которые регион оказывает воинским подразделениям, военнослужащим и их семьям.

«Для меня эта встреча очень важна. Установка по всем вертикалям и ветвям власти – выявлять и разрешать любые вопросы, которые возникают у родных военнослужащих. Это важно и для того, чтобы помогать всем семьям, и для того, чтобы на таких встречах выявлять системные проблемы и принимать необходимые решения. Мы берёмся за решение любых задач, от самых мелких, житейских – привезти дрова, поправить крышу – до самых сложных, связанных с документами Министерства обороны России, направлений на лечение в федеральные медицинские центры. Какие-то задачи решаются быстро, какие-то требуют времени, но на любой возникающий вопрос будет дан ответ и найдено решение – такова моя установка», – подчеркнул губернатор.

Напомним, что в Новосибирской области продолжается реализация губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат для участников специальной военной операции, получивших ранение», перечень услуг которого востребован как вернувшимися бойцами, так и членами их семей.

По данным регионального министерства труда и социального развития, на сегодняшний день уже выдано более 200 реабилитационных сертификатов. Оздоровительные курсы участники СВО проходят на базе санаториев «Рассвет», «Парус-Резорт», «Краснозерский» и центра «ОРТОС». В соответствии с постановлением правительства Новосибирской области от 20 июня, проходить лечение или реабилитацию в санаторных или реабилитационных учреждениях раненым маломобильным и немобильным участникам СВО теперь можно совместно с сопровождающим лицом.

Получить консультацию обо всех действующих мерах поддержки можно также в региональном филиале Государственного фонда «Защитники Отечества». Телефон фонда – 8 (383) 382-80-01.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, как вернувшиеся участники СВО вливаются в мирную жизнь с господдержкой.