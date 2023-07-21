Местный житель, оказавший помощь в задержании злоумышленника, запустившего фейерверк в отделении банка в Алтайском крае, был награжден благодарностью от руководства финансовой организации. Информацией об этом поделилась пресс-служба Сбера.

В начале лета этого года житель Алтайского стал жертвой мошенников. Аферисты, по вине которых он ранее лишился полутора сотен тысяч рублей, представившись на этот раз уже сотрудниками полиции, убедили мужчину помочь им с поимкой «мошенников», работающих в бийском отделении банка на ул. Васильева в Бийске. Его роль заключалась в том, что бы принести в отделение пиротехнику и применить ее в помещении, дабы вымышленная «группа захвата» могла зайти в здание под прикрытием шума и неразберихи. Одураченный бийчанин выполнил замысел преступников — купил в магазине пиротехники многозарядный фейерверк, принес его в отделение банка и поджег.

Как сообщила пресс-служба банка, местный житель Олег Чернышов, находившийся неподалеку, оперативно среагировал на доносящийся из отделения шум и поспешил узнать в чем там дело. Благодаря быстрой реакции мужчина смог задержать обманутого мошенниками пиромана до приезда правоохранительных органов. Руководство финансовой организации выразило смельчаку благодарность.

«Мы от всей души благодарим Олега Чернышова за проявленные храбрость и неравнодушие, которые помогли задержать злоумышленника. К счастью, в этой ситуации никто не пострадал, все угрозы удалось быстро локализовать. В целом, этот случай – очередное напоминание нашим гражданам о необходимости быть бдительными и не поддаваться на ухищрения мошенников. В свою очередь, сотрудники отделений Сбера всегда готовы оказать помощь своим клиентам в решении различных вопросов», — приводит пресс-служба слова заместителя председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Романа Костылева.