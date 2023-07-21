24 новых автомобиля получили медицинские учреждения Кузбасса

Микроавтобусы УАЗ-2206 повышенной проходимости распределили в 12 больниц Кемеровской области. Об этом в сообщили в пресс-службе правительства региона.

На их приобретение в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, из федерального и областного бюджетов выделено 35 млн рублей.

«Мы планомерно обновляем автопарк больниц в малых городах и сельских территориях. Новые машины станут надежными помощниками медиков в проведении выездов для диспансеризации, вакцинации и оказания неотложной помощи жителям Кузбасса», — отметил глава региона Сергей Цивилёв.

Машины распределили в больницы, оказывающие медицинскую помощь жителям сельских территорий и городов с численностью населения до 50 тысяч человек. Пять автомобилей отправлены в Прокопьевскую районную больницу, четыре — в Ленинск-Кузнецкую, три — в Гурьевскую.

По два новых УАЗа получили Промышленновская и Яйская районные больницы, а также Новокузнецкая городская клиническая больница № 1 имени Г.П. Курбатова, в структуру которой входят врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты на территории Новокузнецкого округа.

Яшкинский филиал Кемеровской городской клинической больницы № 4, Кемеровская клиническая районная больница им. Б.В. Батиевского, Осинниковская городская больница, Беловская, Крапивинская и Таштагольская районные больницы получили по одному автомобилю УАЗ.

Исходя из номерных знаков, поставщиком автомобилей выступила новосибирский дилер «Луна Авто» Игоря Кошкина. Ранее УАЗ объявлял о прекращении сотрудничества с этой компанией.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что глава минздрава Новосибирской области вручил медработникам ключи от пяти внедорожников.