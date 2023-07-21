Тульский холдинг проинвестировал в новосибирский фуд-тех-стартап

Основанный новосибирскими предпринимателями Олегом Лупиковым и Александром Долговым ИТ-стартап Postilla привлек инвестиции от тульского K-Holding, исходя из оценки бизнеса в 100 млн рублей. Об этом сообщил в соцсетях сам Александр Долгов.

«Для меня это была критически важная точка. 20 июля деньги поступили на расчетный счет компании. Мы потратим их на развитие Postilla. И сделаем так чтобы за год оценку в 100 млн рублей как минимум утроить, ─ отметил Александр Долгов. ─ Это очень волнительно, но я вижу большой шаг впереди. Ответственность перед инвестором в значительной степени формирует мой внутренний стержень и большое желание развиваться. И мы уже договорились о выходе проекта в Тайланд и Индонезию».

Размер доли в бизнесе, которую купил K-Holding, Александр Долгов не раскрывает. В системе Rusprofile изменения в составе учредителей компании пока не отражены.

Напомним, что Postilla – цифровая экосистема для кафе и ресторанов. По сути она представляет собой готовое мобильное приложение, CRM и сайт доставки для ресторана, предоставляемые по подписке. В самой компании отмечают, что сервис «меняет парадигму цифровизации и учета в ресторане, помещая в центр гостя заведения». Учредителями проекта являются директор Hook Production, общественный представитель в IT-сфере уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Олег Лупиков и основатель сетей Cheburek.me, LaserLove, Yellow Door Александр Долгов. Компания была учреждена в июле 2022 года.

В свою очередь владельцем K-Holding является тульский бизнесмен Кирилл Инюшин. Свою первую компанию он основал в 2013 году, а сейчас в холдинге, согласно его сайту, уже более 10 компаний в 8 различных нишах. Среди ключевых направлений K-Holding ─ продажа новой и комиссионной офисной мебели и компьютерной техники, типографии, центры помощи студентам. Компания представлена в 5 регионах России, а также реализует 2 международных проекта.

Александр Долгов — основатель федеральных сетей LaserLove (салоны лазерной эпиляции), Cheburek.Me (стритфуд), SneakNFresh (сникер-химчистки), Yellow Door (кофейни), «Стрижевский» (парикмахерские), создатель компании Ultrafor, ИТ-сервиса Postilla, службы доставки Magma, digital-агентства 20х80, бизнес-блогер, автор книг, организатор конференции «Прибыль», учредитель сети стритфуда «Сеньор Денёр».