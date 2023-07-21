В Омской области на базе «Омсктрансмаша» планируется создание индустриального парка

На производственной площадке завода «Омскстрансмаш» (в структуре АО «Концерн «Уралвагонзавод»), который 80 лет выпускает военную технику, планируется создание индустриального парка. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

«В рамках поручений вице-премьера правительства РФ, министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова обсудили с генеральным директором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым, представителями ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, а также «Омсктрансмаша» возможность создания индустриального парка. Индустриальный парк планируем создать на территории «Омсктрансмаша». Это позволит привлечь федеральные средства на модернизацию предприятия и реконструкцию цехов», — заявил Виталий Хоценко.

По словам директора АО «Омский завод транспортного машиностроения» Василия Ковалева создание технопарка даст возможность привлечь резидентов, повысить доходную часть АО «Омсктрансмаш». В рамках проекта предполагается строительство нового кузнечно-прессового цеха, реконструкция цехов, перенос и ремонт производственных мощностей, приобретение нового оборудования. Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России разработала дорожную карту проекта индустриального парка.

Виталий Хоценко отметил, что со своей стороны областные власти готовы оказать проекту необходимое содействие, в том числе с помощью региональных мер поддержки. Сейчас необходимо детально разработать концепцию с проработкой всех документов, этапов создания парка, чтобы рассчитывать на федеральное финансирование.

Концепция создания индустриального парка будет представлена в министерство промышленности и торговли РФ до конца нынешнего года.

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