Со следующей недели начнется новый этап испытаний теплосетей в Новосибирске

С 25 июля в Новосибирске начнутся гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-4. Расхолаживание сетевой воды необходимо начать в понедельник, 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Максимальный срок отсутствия горячей воды – до 4 августа включительно, с учетом времени на ремонт.

В контуре отключения дома на улицах: Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Респуб-ликанская, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что к подрядчикам при ремонте теплосетей в Новосибирской области будут предъявляться более жесткие требования.