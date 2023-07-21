Со следующей недели начнется новый этап испытаний теплосетей в Новосибирске

Ольга Степанова
 
Со следующей недели начнется новый этап испытаний теплосетей в Новосибирске
Фото: unsplash.com

С 25 июля в Новосибирске начнутся гидравлические испытания теплосетей от ТЭЦ-4. Расхолаживание сетевой воды необходимо начать в понедельник, 24 июля. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Максимальный срок отсутствия горячей воды – до 4 августа включительно, с учетом времени на ремонт.

В контуре отключения дома на улицах: Авиастроителей, Учительская, Олеко Дундича, Новая Заря, Лазарева, Респуб-ликанская, 25 Лет Октября, Объединения, Макаренко, Тайгинская.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что к подрядчикам при ремонте теплосетей в Новосибирской области будут предъявляться более жесткие требования.

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