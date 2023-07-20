Как стало известно, в правительстве РФ 20 июля прошло совещание по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа. По его итогам было дано поручение подготовить план реализации стратегии не позднее конца августа этого года. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства России.

В совещании под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко приняли участие глава Минэкономразвития Максим Решетников, полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев, а также руководители и представители региональных правительств Сибири. В план реализации вышеупомянутой стратегии войдут ключевые мероприятия, направленные на развитие округа и стимулирование реализации инвестиционных проектов.

По предварительным прогнозам, объем инвестиций в проекты Сибирского федерального округа превысит 6 трлн рублей, что должно обеспечить появление более 200 тысяч новых рабочих мест в регионах Сибири. По словам Абрамченко, стратегия предусматривает создание восьми кластеров по направлениям «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ», «Уголь», которые окажут существенное влияние на развитие экономики макрорегиона и улучшение среды для жизни граждан.

Вице-премьер поручила завершить подготовку плана в августе 2023 года. Реализация утвержденной в январе этого года стратегии должна осуществляться в три этапа. На 2023–2025 годы назначена реализация важнейших инфраструктурных и инвестиционных проектов регионов, с 2026 по 2030 год будет вестись работа по обеспечению трансформаций социально-экономического развития округа, а на третьем этапе, в 2031–2035 годах, запланированы выход экономики Сибири на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций в инвестпроектах и повышение роли частных инвесторов.

В марте 2023 года Виктория Абрамченко на Красноярском экономическом форуме сообщила, что детальный план достижения всех целевых показателей в рамках вышеупомянутой стратегии должен быть представлен в правительство к середине года.