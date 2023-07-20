Суд в Новосибирске приступил к рассмотрению иска бывшего зама гендиректора «Вектора»

Павел Ганьшин
 
Вектор
Здание центра "Вектор". Фото Михаила Перикова

Как стало известно 20 июля, новосибирский суд приступил к рассмотрению гражданского дела по иску экс-заместителя генерального директора центра «Вектор» Елены Гавриловой. Информацию об этом разместила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Судебная пресс-служба сообщает, что уволенная по причине истечения полномочий своего руководителя Рината Максютова в мае этого года Гаврилова считает свое увольнение незаконным и просит восстановить ее на работе в должности заместителя генерального директора ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Бывший гендиректор «Вектора» Ринат Максютов был уволен с занимаемой должности в связи с «утратой доверия» 17 мая 2023 года.

Соответствующий иск Елена Гаврилова подала 21 июня 2023 года, сегодня состоялось первое заседание по делу. Следующее пройдет 26 июля. Дело рассматривается в Новосибирском районном суде.

Ранее стало известно, что рассмотрение дела по аналогичному иску самого Максютова передано в Новосибирский областной суд.

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