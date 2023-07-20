Разработанный учеными Новосибирского госуниверситета (НГУ) прибор для проведения исследований в космосе успешно заканчивает летные испытания. Информацией об этом поделилась пресс-служба вуза.

Разработка новосибирских ученых, участвующая сейчас в летных испытаниях, установлена на космическом аппарате «Скиф-Д», который является демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет. Экспериментальный комплекс контроля дозы (ЭККД), созданный в НГУ, предназначен для изучения уровня радиации на орбите «Скифа» и ее воздействия на спутник и его подсистемы.

«С помощью этого прибора проводится уникальный эксперимент по исследованию радиационной обстановки на средней круговой орбите — 8070 км с полярным наклонением 90°. Это малоизученная и практически не исследованная до настоящего времени орбита», — рассказал заведующий Отделом аэрокосмических исследований НГУ Виталий Прокопьев. Освоение данной орбиты откроет большие перспективы для развития широкополосного интернета в России, которые невозможно реализовать на традиционных геостационарных и низких околоземных орбитах. В частности, размещение спутниковой группировки на этой орбите поможет обеспечить стабильной связью удаленные районы страны, такие как Крайний Север и Арктика.

Прибор оснащен 9 модулями МРИНД (модуль регистрации интегральной накопленной дозы). В результате длительного наблюдения за показаниями каждого из модулей можно получить данные о составе ионизирующих излучений космического пространства на заданной орбите, что позволит определить предельные значения радиации на данной высоте и сделать выводы о степени ее воздействия на аппарат и возможностях защиты подсистем спутника.

Как сообщает пресс-служба вуза, ЭККД штатно отработал на борту «Скиф-Д» уже восемь месяцев, и это можно считать успешным прохождением летных испытаний. Новосибирские ученые намерены продолжать подобные космические эксперименты, в частности, уже готова опытная версия прибора под формфактор CubeSat для установки на малые космические аппараты.

В одном из прошлых материалов мы рассказали, что запущенный в конце июня спутник производства НГУ успешно вышел на связь.