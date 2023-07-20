Начались работы по благоустройству площади между цирком и Вознесенским собором в Новосибирске

Сегодня, 20 июля, на территории площади между Новосибирским цирком и Вознесенским собором начались работы по благоустройству и созданию нового общественного пространства. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

«На территории будет обустроена дорожно-тропиночная сеть, сформированы цветники, высажены крупномерные деревья и цветущие растения, появится освещение и малые архитектурные формы, а также будут отремонтированы подпорные стены и центральная лестница. Заказчиком на эти виды работ выступает МАУ «Горзеленхоз». Работы будут завершены 15 октября 2023 года», — говорится в сообщении.

Тремя годами ранее городская администрация, как писал «Континент Сибирь», организовывала для новосибирцев голосование с выбором из двух вариантов — превращение площади у цирка в сквер либо обустройство там платной парковки на 72 машино-места. Участники опроса сделали свой выбор в пользу новой пешеходной зоны, которая должна стать продолжением Нарымского сквера. За этот вариант проголосовало более 76% участников.

На сегодня доступ к привычной горожанам парковке около цирка отсутствует, что негативно сказалось на ресторанах, располагающихся в здании цирка и рядом с цирком.

Напомним, что накануне 130-летия Новосибирска перед центральным входом в Нарымский сквер рядом с Вознесенским собором был установлен шестиметровый памятник Николаю Чудотворцу.