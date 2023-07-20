Губернатор Томской области Владимир Мазур поручил начать инженерные изыскания на участке, предназначенном под строительство межвузовского кампуса в Томске, не позднее августа этого года. Информация об этом появилась на официальном портале правительства региона.

Как следует из сообщения правительственного пресс-центра, в четверг, 20 июля, прошло расширенное заседание рабочей группы по строительству межвузовского кампуса в Томске в рамках нацпроекта «Образование». На нем обсудили сроки начала инженерных изысканий и последующей подготовки проектной документации объекта.

Губернатор Томской области поручил приступить к изысканиям в следующем месяце. По его словам, наличие полностью свободного участка под проектирование кампуса дает все возможности для эффективной работы. «Мы не будем заниматься точечной застройкой, втискивать какие-то высотки в уже существующую среду», — сказал Мазур.

Замгубернатора по экономике Андрей Антонов в свою очередь добавил, что перед проектировщиками нового кампуса поставлена задача провести исследования участка и грунтов до первого снега, чтобы затем приступить к разработке проектно-сметной документации. По словам Антонова, пять инженерных бригад приступят к проведению изысканий на земельном участке, отведенном под кампус, в ближайшие две недели.

Как сообщалось ранее, новый межвузовский кампус, расположенный на участке, прилегающем к ОЭЗ «Томск», будет рассчитан на 6 тысяч мест и оснащен всем необходимым, включая спортивный центр и научные лаборатории. Предварительная стоимость проекта оценивалась в 42 млрд рублей. Доля финансирования проекта из федерального бюджета составит около половины. В июне Минстрой РФ обращался к властям Томской области с просьбой ускорить ход работ по кампусу. В ответ на это упомянутый выше Андрей Антонов сообщил о планах подписать концессионное соглашение по объекту в июле 2023.

Ранее мы сообщали о том, что площадку строительства нового кампуса новосибирского госуниверситета в ходе рабочего визита посетил глава российского Минобрнауки.