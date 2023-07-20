Стало известно имя нового главы р.п. Краснообск

На прошедшей 32-й сессии Совета депутатов р. п. Краснообск, состоявшейся сегодня, 20 июля, парламентарии выбрали нового главу поселка — им стал Олег Яцков. Информация об этом появилась в VK-сообществе «Газета Краснообск».

Депутатам были представлены три кандидата: депутат Совета депутатов г. Бердска Олег Яцков, глава Плотниковского сельсовета Виктор Петров и сотрудник министерства региональной политики Новосибирской области Денис Букреев.

Заслушав выступления претендентов на должность главы Краснообска, депутаты единогласно (14 человек) проголосовали за кандидатуру Олега Яцкова.

Напомним, что предыдущая глава Краснообска Татьяна Эссауленко в апреле этого года заявила об уходе со своей должности по личным обстоятельствам. За два года работы на посту главы поселка она реализовала ряд крупных проектов и заложила базу для новых инициатив.

Олег Яцков родился 13 мая 1985 года, окончил Сибирскую академию государственной службы, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Он является заместителем председателя Совета депутатов города Бердска.

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