Стало известно, в каких школах Новосибирска больше всего 100-балльников по ЕГЭ

В департаменте образования мэрии Новосибирска «Континенту Сибирь» рассказали о том, в каких школах и гимназиях города выпускники получили наибольшее количество 100-балльных результатов. Лидирующую позицию заняла физико-математическая школа при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), где наивысший балл по результатам Единого госэкзамена получили 12 учеников.



На втором месте расположилась гимназия № 1, семь выпускников которой набрали 100 баллов. Третье место занимает МАОУ ОЦ «Горностай» с пятью 100-балльниками.

По три ученика с наивысшим результатом выпустились из образовательных учреждений: школа МБОУ СОШ № 100; МБОУ СОШ № 186; МБОУ Лицей № 12; МАОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири»; МАОУ Лицей № 185; МАОУ «Новосибирский городской педагогический лицей имени А. С. Пушкина»; МБОУ Гимназия № 4 и ЧОУ «Православная гимназия Кирилла и Мефодия города Новосибирска».

Всего в 2023 году 93 ученика сдали единый государственный экзамен с результатом 100 баллов, шестеро из них получили наивысший балл сразу по двум предметам:

МАОУ «Гимназия № 1» (русский язык и обществознание); МАОУ ОЦ «Горностай» (литература и русский язык) СУНЦ НГУ (русский язык и физика) ЧОУ «Православная гимназия Кирилла и Мефодия города Новосибирска» (русский язык и история) МБОУ Лицей № 130 (химия и биология) МАОУ «Гимназия № 10» (русский язык и информатика и ИКТ)

По итогам 2021–2022 учебного года 67 выпускников получили 100 баллов по результатам ЕГЭ, двое из них — по двум предметам, из чего следует, что в текущем году количество 100-балльников в Новосибирской области значительно увеличилось.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Омске абитуриентам с высоким баллом по ЕГЭ выплатят до 120 тысяч рублей.

