Губернатор Андрей Травников обозначил приоритеты в городском хозяйстве Новосибирска

В ходе рабочей поездки в Дзержинский район губернатор Андрей Травников рассмотрел варианты совершенствования организации содержания и уборки улично-дорожной сети Новосибирска и проконтролировал ремонтные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Обсуждали разные подходы по содержанию территории города. Практика сложилась разная в разных районах, и эта практика позволяет делать выводы. Мое глубокое убеждение: нужно повышать ответственность и самостоятельность глав и администраций городских районов за ту территорию, где они работают. Это потребует некоторого усиления материальной базы муниципальных учреждений или централизованных ДЭУ и участков. Но стратегический путь — это повышать ответственность и самостоятельность главы района», — отметил глава Новосибирской области в ходе совещания на площадке МКУ «Дзержинка».

Он также подчеркнул, что при подобных управленческих решениях областной бюджет поможет с приобретением коммунальной техники для организации работы в районах.

Также в ходе поездки по Дзержинскому району губернатор проконтролировал реализацию национального проекта «Безопасные и качественные дороги» — ремонтные работы по нему находятся в активной стадии.

«Главный вопрос, который мы сопровождаем уже не первый год, это повышение качества работ. Не просто контроль со стороны заказчика, эту задачу мы уже решили, а предотвращение сбоев технологии и появления дефектов. Такая системная работа, на предупреждение, очень важно, чтобы она велась и в дальнейшем. Людям в таком быстрорастущем городе, как Новосибирск, нужны не только качественные дороги существующие, но и решение транспортных проблем, которые возникают из-за растущих микрорайонов. В частности, мы обсуждали, что следующий приоритет на проспекте Дзержинского — это продолжение его реконструкции, для того чтобы обеспечить транспортную связь с районами, которые расположены далее», — сказал Андрей Травников.

В планах дорожников — проведение ремонтных работ на участке от ул. Трикотажной до ул. Волочаевской и реконструкция пр. Дзержинского от ул. Ползунова до городской черты. Глава области обратил внимание представителей муниципалитета, профильных организаций на необходимость синхронизации планов ремонта дороги и теплотрассы на пересечении с ул. Комбинатской. Плановое завершение капремонта теплотрассы намечено на июль 2023 года. Реализация национального проекта БКД находится на приоритетном контроле правительства Новосибирской области.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирские депутаты проверили, насколько качественно осуществляется ремонт дорог.