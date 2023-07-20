Различные цифровые сервисы и услуги стали неотъемлемой частью нашей жизни. Сегодня трудно встретить человека, незнакомого с приложениями заказа такси, онлайн-торговли или дистанционной оплаты всяческих услуг. Немаловажным нововведением стала возможность дистанционно подписывать документы, используя электронную цифровую подпись (ЭЦП). Пресс-служба Сбера рассказала о первом случае заключения сделки по покупке квартиры в Сибири без личного присутствия покупателя.

Как сообщается, онлайн-сделка, ставшая первой в Сибири, была совершена с помощью сервиса «Госключ», позволяющего создавать и использовать цифровую подпись. Семья с крайнего севера смогла приобрести квартиру в Новосибирской новостройке полностью онлайн, без необходимости посещать офисы банка и Росреестра.

«Сбер ежедневно работает над усовершенствованием комфорта клиентского пути. Теперь благодаря внедрению в «Домклик» возможности использования «Госключа» покупка квартиры стала еще проще и быстрее. После согласия на дистанционный характер сделки покупатель получает инструкцию, по которой устанавливает приложение «Госключ», выпускает сертификат электронной подписи и оформляет все необходимые документы. Вся процедура занимает около десяти минут», — приводит пресс-служба слова зампреда Сибирского банка ПАО Сбербанк Максима Волкова.

Отмечается, что для получения возможности использовать цифровую подпись вам не нужно посещать офисы каких-либо госорганизаций. Достаточно подтвержденной учетной записи на Госуслугах, загранпаспорта нового образца и смартфона с модулем NFC. Приложение для использования ЭЦП полностью бесплатно и доступно во всех популярных магазинах мобильных приложений.