Все больше предприятий по России в целом и Новосибирской области в частности вступают в национальный проект «Производительность труда». 20 июля стало известно, что их число пополнит крупный переработчик мяса из Новосибирской области — Кудряшовский мясокомбинат. Информацию об этом распространила пресс-служба Агентства инвестиционного развития (АИР) региона.

Как сообщает пресс-служба, на комбинате «Сибагро», поставляющем свою продукцию по всей Сибири, а также экспортирующем ряд продуктов в Монголию и Казахстан, рассчитывают достичь двукратного роста производительности труда за счет внедрения новых технологий и инструментов бережливого производства. Это должно помочь предприятию с выходом на новые рынки сбыта своей продукции.

Сообщается, что на комбинате уже пройден предварительный этап вхождения в нацпроект, началось обучение ключевых сотрудников экспертами новосибирского АИР. Насколько известно, в их планах начать внедрение методик оптимизации и бережливого производства с линии охлажденных полуфабрикатов из сырого мяса.

«Мы хотим так отладить производство, чтобы получать максимальное количество продукции минимальными силами, при этом сохраняя высокое качество. Обнадеживает, что эксперты уже отработали методики на других предприятиях и сейчас, благодаря нацпроекту есть хорошая возможность с помощью опыта команды регионального центра компетенций выстроить процессы на пробном участке. Задачи у нас амбициозные – через год в два раза повысить производительность и увеличить объём экспорта», – приводит пресс-служба АИР высказывание директора Кудряшовского мясокомбината «Сибагро» Павла Лебедева.

Кудряшовский мясокомбинат, в 2019-м ставший частью «Сибагро», начал свою работу в 2009 году. Основная продукция, производимая на нем — различные виды полуфабрикатов из охлажденной свинины. В год предприятие производит порядка 8 тысяч тонн колбас и деликатесов, около 4,3 тыс. тонн полуфабрикатов, а ежегодный объем продукции обвалки составляет внушительные 31 000 тонн.