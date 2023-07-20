В Новосибирске на Советском шоссе проезжую часть сузят до двух полос

В Новосибирске С 20 июля по 4 августа на Советском шоссе сузят до двух полос движения проезжую часть на участке от ул. Мира до ул. Петухова. В настоящий момент для проезда доступны три из четырех имеющихся полос. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

«Сужение запланировано в связи с проведением очередного этапа работ по ремонту трех автодорожных путепроводов, расположенных на указанном участке Советского шоссе. Для проезда транспорта сейчас доступны две полосы со стороны ул. Петухова и одна — со стороны ул. Мира. После сужения для движения транспорта будут доступны одна полоса с ул. Петухова и одна полоса с ул. Мира», — говорится в сообщении.

По словам директора МКУ «Гормост» Иосифа Кодалаева, увеличение фронта выполняемых работ позволит сократить общий срок ремонта всех трех путепроводов и обеспечить их досрочный ввод в эксплуатацию не в октябре, как установлено контрактом, а в начале сентября.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирске 30 июля перекроют движение напротив аэродрома Мочище.