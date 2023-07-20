«Ростелеком» провел интернет для 9 000 семей из поселений Новосибирской области

«Ростелеком» в 2023 году построил свыше 100 км оптики в Новосибирской области. Теперь стабильный высокоскоростной интернет по технологии GPON «оптика в дом» стал доступен еще 9 000 семей, проживающих в девяти населенных пунктах региона.

Новые оптические линии появились в городе Карасуке, в селе Северное одноименного района, а также в Кирзе и Пролетарском Ордынского района. В Коченевском районе к Cети были подключены сёла Шагалово и Катково, в Баганском – Соловьевка, в Мошковском — Новомошковское, а в Кочковском — Быструха.

«Наша компания активно участвует в цифровизации области. В столице региона телеком-услуги доступны практически каждому, и сейчас наша задача — обеспечить современной связью жителей сельской местности, чтобы они наравне с горожанами могли пользоваться всеми преимуществами технологий», — отметил вице-президент, директор новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Технология GPON предполагает заведение кабеля непосредственно в дом, что гарантирует стабильность соединения и неизменно высокую скорость интернета. Абоненты могут подключить к сети сразу несколько устройств, скачивать любые программы и фильмы, дистанционно обращаться в госучреждения, записываться на прием к врачу, а также пользоваться такими популярными сервисами «Ростелекома», как онлайн-кинотеатр Wink, образовательная платформа «Лицей», «Умный дом» и «Облачное видеонаблюдение».

«Наличие стабильного скоростного интернета способствует повышению качества жизни, позволяет проще и быстрее решать большинство повседневных вопросов. В первую очередь поэтому мы стремимся, чтобы как можно больше наших сёл было охвачено современной связью. В прошлом году оператор построил оптику в одном из красивейших населенных пунктов Ордынского района — Чингисе, и мы рады, что теперь к нему присоединились еще два», — подчеркнул глава Ордынского района Олег Орел.

К концу года «Ростелеком» планирует проложить еще около 116 км линий связи для пяти поселений Новосибирской области. «Оптику в дом» смогут подключить свыше 5,5 тысяч семей из деревень Верхний Чик и Малый Чик Ордынского района, райцентров Усть-Тарка, Кыштовка и Венгерово, а также села Новый Тартас Венгеровского района.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что «Ростелеком» наградил лучших сибирских журналистов в сфере ИТ.