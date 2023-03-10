Стартап-индустрия все разрушила. Не успели наши предприниматели понять необходимость due dilligence (полная проверка покупаемой компании) при покупке ОООшек, как "стартапы-единороги" сделали бесполезными знания...
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