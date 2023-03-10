В Новосибирске и еще 4 регионах СФО открылись центры по набору бойцов в ЧВК «Вагнер

Александр Киселев
 
Военные
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске появился центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Евгений Пригожин в своей официальной группе Вконтакте. 

Помимо Новосибирска новые отделения открылись ещё в 42 городах России. В столице Сибири пункт приема будет функционировать в Железнодорожном районе.

Среди регионов СФО отделения ЧВК «Вагнер» начнут работу в Красноярске, Барнауле, Иркутске и Омске. В официальной группе Вконтакте регионального отделения по Новосибирской области также сказано, что тем, кто желает вступить в ряды вооруженного формирования будет необходимо пройти тесты на физическую подготовку.

Ранее мы писали, что 16 февраля на Аллее Славы Гусинобродского кладбища Новосибирска похоронили двух бойцов ЧВК «Вагнер».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  