В Новосибирске появился центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщил Евгений Пригожин в своей официальной группе Вконтакте.

Помимо Новосибирска новые отделения открылись ещё в 42 городах России. В столице Сибири пункт приема будет функционировать в Железнодорожном районе.

Среди регионов СФО отделения ЧВК «Вагнер» начнут работу в Красноярске, Барнауле, Иркутске и Омске. В официальной группе Вконтакте регионального отделения по Новосибирской области также сказано, что тем, кто желает вступить в ряды вооруженного формирования будет необходимо пройти тесты на физическую подготовку.

Ранее мы писали, что 16 февраля на Аллее Славы Гусинобродского кладбища Новосибирска похоронили двух бойцов ЧВК «Вагнер».