Губернатор Андрей Травников в ходе заседания «Итоги и перспективы социального и демографического развития Новосибирской области» поставил задачу о развитии сферы социальной цифровизации. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Сфера социальной защиты должна стать приоритетной при проведении цифровизации. Это важнейшая тема и приоритет для работы как минимум двух министерств, в том числе, министерства цифрового развития»,- рассказал губернатор.

Только за прошлый год через Госуслуги в сфере соцзащиты было сделано порядка 248 тыс. запросов. По словам Андрея Травникова, в общей сложности в 2022 году благодаря переводу работы в цифровую форму, жителям удалось сэкономить почти 28 лет жизни.

Одним из важных направлений для развития этой сферы являются сертификаты. По мнению Андрея Травникова – это важный и универсальный инструмент, следующим этапом развития которого станут сертификаты на улучшение жилищных условий для многодетных семей. Одним из актуальных направлений в настоящее время является реабилитация участников специальной военной операции (СВО).

«Мы присоединились к пилотному проекту партии «Единая Россия» сопровождения бойцов не только в том случае, когда они оставляют воинскую службу по ранению или завершению контракта, но и тех ребят, которые приезжают сюда в краткосрочный отпуск. Просьба – подключиться к этой работе и постараться найти те формы заботы и услуг, которые необходимы этим бойцам»,– подчеркнул глава региона.

Также во время заседания министр труда и социального развития Елена Бахарева добавила, что за последние пять лет было введено более 20 новых мер поддержки. Всего меры социальной поддержки получают порядка 970 тысяч жителей области.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области прошёл открытый урок «Учить. Вдохновлять. Просвещать», в открытии которого принял участие губернатор Андрей Травников.