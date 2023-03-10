Красноярская компания ООО «Кизирлеспром» направит 3 млрд рублей на создание деревообрабатывающего производства в регионе. Об этом сообщила пресс-служба корпорации развития «Енисейская Сибирь», с которой было подписано соглашение о сопровождении проекта.

«Количество создаваемых рабочих мест – 302 единицы. В результате реализации проекта будет создано производство пиломатериалов из хвойных и мягколиственных пород древесины, древесных и древесноугольных брикетов, а также организована лесозаготовка. Проектом предусмотрено использование собственного лесозаготовительного производства в объеме 200 тыс. м³ в год»,- сказано в сообщении компании.

Согласно плану инвестиционного проекта, начать лесозаготовку планируется в четвертом квартале следующего года, реализация полных мощностей по производству пиломатериалов и древесных брикетов ожидается в первом полугодии 2028 года, а древесноугольных брикетов в четвертом квартале 2029 года.

В пресс-службе также отметили, что объем производимых пиломатериалов составит порядка 228 тыс. м³ в год, все материалы планируется поставлять на экспорт. Тогда как древесные брикеты (порядка 20 тыс. тонн) и древесноугольные брикеты (2 880 тонн) компания рассчитывает реализовывать на внутреннем рынке.

По данным rusprofile, ООО «Кизирлеспром» зарегистрировано 23 августа 2022 года. Уставной капитал компании 10 тыс. рублей. Основным видом деятельности является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Генеральным директором фирмы является Антон Жеребцов.

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