Губернатор Новосибирской области дал старт Году педагога и наставника в регионе

В Новосибирской области прошёл открытый урок «Учить. Вдохновлять. Просвещать», официально открывающий в регионе Год педагога и наставника, которым президент России объявил 2023 год. В мероприятии принял участие губернатор Андрей Травников.

В течение года в Новосибирской области пройдёт более 500 мероприятий, часть из них уже начались, сообщили в правительстве региона.

На открытом уроке 10 марта, посвящённом старту Года педагога и наставника, глава региона поблагодарил работников, занятых в сфере образования, за их труд.

«Хочу высказать слова благодарности всем педагогам, учителям, организаторам педагогической деятельности, наставникам за ваш труд, деятельность, результаты, многие из которых измеряются цифрами, но зачастую их никак измерить или определить нельзя – только благодарностью. Прошлый год оказался переломным в нашем сознании – мы оказались сплочёнными в очередной раз, и в том, что мы умеем отстаивать свою позицию, своё право, в большой степени заслуга многих поколений учителей и педагогов», – сказал Андрей Травников.

Как отметил губернатор, в рамках тематического года будут решаться, в частности, кадровые вопросы и вопросы целевой подготовки педагогов, обеспечения специалистов жильём. При этом часть мер будет направлена на главную, по словам губернатора, цель – повышение статуса работника образования.

В рамках открытого урока прошли выставка педагогических достижений региона и викторина, в которой приняли участие учителя и представители областного правительства. Участники отвечали на вопросы, призванные подчеркнуть многогранность работы педагога – они касались в том числе истории профессии и школьной программы.

Кроме того, заместитель губернатора, доктор педагогических наук Сергей Нелюбов передал свою визитную карточку учителю года-2022 Любови Мосоловой. Символический жест означает, что передающий становится наставником тому, кому передал визитку, на текущий год — он может отвечать на любые вопросы своего «подопечного», давать ему советы, поддерживать и направлять.

Напомним, что накануне 8 марта в Новосибирской области чествовали многодетных жительниц региона, им вручили почётные знаки «За материнскую доблесть».