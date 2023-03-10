Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский возглавил совет директоров международного выставочного центра (МВК) «Новосибирск Экспоцентр». Об этом сообщила пресс-служба МВК.

В пресс-службе отметили, что новый председатель совета директоров займется развитием общей стратегии МВК, в основные задачи которой входит экономическое развитие макрорегиона, а также продвижение Сибири на российском и мировом рынках. На новую должность Виктор Толоконский вступил 6 марта.

«В данный момент я знакомлюсь с планом работы, для меня это интересный опыт, поскольку выставки и выставочные мероприятия очень важны для развития экономики и бизнеса, особенно в современных условиях. В Экспоцентре работает очень профессиональный коллектив, и мне очень важно, чтобы я соответствовал их уровню. Что-то для меня является новым, что-то вспоминаю из прошлого опыта, поскольку все крупные выставочные мероприятия курировала региональная власть. У Экспоцентра есть очень хорошие традиции, поэтому на их основе нужно двигаться дальше вперед», — рассказал Виктор Толоконский «Континенту Сибирь».

Виктор Толоконский с 1996 по 2000 год занимал должность мэра Новосибирска, с января 2000 года по сентябрь 2010 год являлся губернатором Новосибирской области. С сентября 2010 года по май 2014 года — полпред президента в СФО. С 2014 по 2017 год — губернатор Красноярского края. С 2017 по 2018 год являлся главным советником мэра Новосибирска Анатолия Локтя. В 2019 году Виктор Толоконский приступил к новой работе в качестве советника президента «РАТМ Холдинга» Эдуарда Тарана.