В Новосибирске до 15 июня закроют проезд по улице Кубовая

В Заельцовском районе Новосибирска движение по ул. Кубовая будет перекрыто. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Ограничения движения будут действовать с 1 апреля до 15 июня. До 15 мая будут перекрыты два участка: от дома №42 до дома №94 и от дома № 99/1 до здания по адресу ул. Промышленная, 4а, к.1

На втором этапе с 15 мая до 15 июня проезд будет закрыт на отрезке между зданиями Промышленная, 4а и Промышленная, 4а к.1.

«По информации управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска, с 1 апреля по 15 июня движение автобуса № 15 и маршрутных такси № 24, 25 будет организовано (в прямом и обратном направлениях) на участке от ул. Промышленной до ул. Петрозаводской по следующей схеме: ул. Кубовая, ул. Лобачевского, ул. Кубовая, далее — по действующим схемам», — сказано в сообщении.

Временные ограничения связаны с проведением компанией «ТСП-Сиб» работ по прокладке тепловой сети. Власти просят водителей быть внимательными и руководствоваться знаками и информационными щитами.

Напомним, что в Новосибирске с начала апреля также будет запрещено передвижение большегрузов по городу. Ограничения коснуться в том числе дорог регионального и межмуниципального значения.