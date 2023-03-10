Хакеры уронили сайт Горсовета Новосибирска

Елена Аникина
 
Фото из архива
Фото из архива "Континента Сибирь"

Портал Совета депутатов Новосибирска не работает второй день.

Доступ на официальный сайт Горсовета Новосибирска пропал на этой неделе. Не все депутаты, к которым «Континент Сибирь» обратился с вопросами о причинах недоступности к информации портала, оказались в курсе произошедшего, сами ждут пояснений от руководства ГС.

Вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный сказал корреспонденту «Континента Сибирь», что сайт подвергся хакерской атаке и не работает со вчерашнего утра. Депутат затруднился ответить, из какой именно географической точки произошло покушение на систему. Антон Тыртышный добавил, что информация не пострадала, а специалисты обещают восстановить доступ на следующей неделе.

1 марта «Континент Сибирь» сообщал об отмене запланированной проверки систем оповещения из-за хакерских атак на радиостанции в Сибири. Весной прошлого года из-за массированных DDoS-атак на некоторое время пропадал доступ ко многим сайтам сибирских СМИ.

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