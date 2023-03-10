Хакеры уронили сайт Горсовета Новосибирска

Портал Совета депутатов Новосибирска не работает второй день.

Доступ на официальный сайт Горсовета Новосибирска пропал на этой неделе. Не все депутаты, к которым «Континент Сибирь» обратился с вопросами о причинах недоступности к информации портала, оказались в курсе произошедшего, сами ждут пояснений от руководства ГС.

Вице-спикер Совета депутатов Новосибирска Антон Тыртышный сказал корреспонденту «Континента Сибирь», что сайт подвергся хакерской атаке и не работает со вчерашнего утра. Депутат затруднился ответить, из какой именно географической точки произошло покушение на систему. Антон Тыртышный добавил, что информация не пострадала, а специалисты обещают восстановить доступ на следующей неделе.

1 марта «Континент Сибирь» сообщал об отмене запланированной проверки систем оповещения из-за хакерских атак на радиостанции в Сибири. Весной прошлого года из-за массированных DDoS-атак на некоторое время пропадал доступ ко многим сайтам сибирских СМИ.