В 2023 году в Новосибирске разработают проектную документацию для капремонта Димитровского моста

В Новосибирске планируется капитально отремонтировать Димитровский мост. Как рассказал мэр Анатолий Локоть на онлайн-пресс-конференции 10 марта, разработать проектную документацию для проведения работ предполагается уже в текущем году.

Как отметил мэр на пресс-конференции, в рамках капитального ремонта планируется, в частности, заменить ограждение и освещение моста, а также окончательно решить проблему с ямами на проезжей части.

Пока же, по словам Анатолия Локтя, на мосту проводится поддерживающий ямочный ремонт.

«На Димитровском мосту более пяти лет назад был проведён ремонт дорожного полотна, его гарантийные сроки уже окончены. Мы сегодня занимаемся поддерживающим ремонтом, у нас есть технологии, которые позволяют даже в зимнее время, при небольшом морозе использовать литой асфальт, чтобы заделать ямы. Этим сейчас занимается ДЭУ-1», — сказал мэр.

Глава города также сообщил, что сейчас решается вопрос о полной замене дорожного полотна моста до проведения капремонта переправы. Предполагается, что работы пройдут уже этим летом.

Напомним, что сейчас в Новосибирске проводится капитальный ремонт Октябрьского моста. Работы стартовали летом 2022 года, завершить их планируется в 2024 году. Подрядчиком выступает компания «СпецТрансСтрой».