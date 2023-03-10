В 2023 году в Новосибирске разработают проектную документацию для капремонта Димитровского моста

Юлия Моисеева
 
Димитровский мост
Фото из архива "КС"

В Новосибирске планируется капитально отремонтировать Димитровский мост. Как рассказал мэр Анатолий Локоть на онлайн-пресс-конференции 10 марта, разработать проектную документацию для проведения работ предполагается уже в текущем году.

Как отметил мэр на пресс-конференции, в рамках капитального ремонта планируется, в частности, заменить ограждение и освещение моста, а также окончательно решить проблему с ямами на проезжей части.

Пока же, по словам Анатолия Локтя, на мосту проводится поддерживающий ямочный ремонт.

«На Димитровском мосту более пяти лет назад был проведён ремонт дорожного полотна, его гарантийные сроки уже окончены. Мы сегодня занимаемся поддерживающим ремонтом, у нас есть технологии, которые позволяют даже в зимнее время, при небольшом морозе использовать литой асфальт, чтобы заделать ямы. Этим сейчас занимается ДЭУ-1», — сказал мэр.

Глава города также сообщил, что сейчас решается вопрос о полной замене дорожного полотна моста до проведения капремонта переправы. Предполагается, что работы пройдут уже этим летом.

Напомним, что сейчас в Новосибирске проводится капитальный ремонт Октябрьского моста. Работы стартовали летом 2022 года, завершить их планируется в 2024 году. Подрядчиком выступает компания «СпецТрансСтрой».

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту [email protected] или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  