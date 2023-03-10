Центробанк опубликовал мартовский выпуск «Региональной экономики», в котором Сибирский федеральный округ отличился значительным приростом такой сферы, как общепит, где динамика превысила общероссийские показатели почти вдвое.

Развитие сегмента, по оценке ЦБ, определяют рестораны быстрого питания, широко применяющие франчайзинг. Они формировали дополнительную потребность в кадрах. Так, в Красноярске число вакансий для поваров, изготавливающих пиццу, за три года выросло в 12 раз, в Новосибирске – в 4,2 раза. Доставка готовой еды и продуктов питания стала одним из самых быстрорастущих сегментов рынка электронной коммерции Сибири. Его локальный оборот за девять месяцев 2022 года увеличился в два раза.

«Стоит сказать, что, по данным картографических сервисов, Новосибирск является одним из лидеров в России по количеству ресторанов быстрого питания. На 100 тысяч жителей у нас приходится 95 таких заведений. Это второй показатель в стране среди городов-миллионников, — отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. — В свою очередь, рестораны высокого ценового сегмента из-за снижения числа посетителей пересматривали меню в пользу более бюджетных блюд».

Росту сегмента также способствовал хороший урожай зерна в 2022 году и, как следствие, снижение стоимости кормов для животных, которые также повлекли за собой замедление годовых темпов роста цен на мясо, молоко, продукты их переработки, а также на муку, макароны и мучные кондитерские изделия. Еще одним фактором роста стал внутренний туризм, за счет которого развиваются сети кафе и ресторанов среднего ценового сегмента, в том числе с акцентом на блюда русской, сибирской и национальной кухни.

Среди примеров успешной экспансии сибирских заведений общепита за последний год можно выделить омскую сеть «Суши-Маркет», которая в 2022 году открыла заведение в Анталии, красноярскую сеть доставки суши «Ебидоеби», которая объявляла о планах по запуску в ОАЭ. Также в январе 2023 года стало известно об открытии ресторана Airelle Rouge в новом торговом центре Dubai Hills Mall в Дубае, а в марте основанная в Новосибирске сеть бургерных SPOT & CHOOS объявила о запуске своего заведения на Бали. Сеть Burger Records в то же время готовится к выходу в Таиланд.