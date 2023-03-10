В регионах СФО зафиксирован спад реальных доходов населения

Александр Киселев
 
Деньги
Фото из архива «Континента Сибирь»

По итогах 2022 года реальные доходы населения большинства регионов Сибирского федерального округа снизились. Исключением стал Красноярский край. Соответствующие данные опубликовал Росстат.

Наибольшее сокращение реальных доходов зафиксировано у жителей Республики Алтай (-6,9%), Республики Хакасия (-4,2%) и Республики Тува (-3,7%). В Алтайском крае рассматриваемый показатель снизился на 2,4%, в Кемеровской области — на 1,8%, в Новосибирской областях доходы упали на 1,2%.

Красноярский край стал единственным регионом СФО, в котором по этому показателю зафиксирована положительная тенденция (+0,8%).

По сибирскому федеральному округу уровень реальных доходов за год снизился на 1,3%. В целом по стране доходы россиян уменьшились на 1,4%. Исключение составили 12 регионов, где был зафиксирован рост.

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