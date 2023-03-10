Мэр Анатолий Локоть рассказал, когда «удлинят» все поезда в новосибирском метро

Заменить существующие четырёхвагонные составы пятивагонными в новосибирском метрополитене планируется к 2030 году. Два «удлинённых» поезда уже курсируют в городской подземке, сообщил мэр Анатолий Локоть на очередном «часе прессы».

Как объяснил мэр Новосибирска на онлайн-встрече с журналистами 10 марта, планы по замене составов связаны со списанием части вагонов, приобретённых в 1980-е годы, в связи с завершением срока их эксплуатации.

«У нас очень актуальная задача обновления подвижного состава. Причём метрополитен наращивает объёмы своих перевозок, мы понимаем, что после того, как будет запущена станция «Спортивная», объёмы перевозок ещё больше возрастут. Речь сегодня идёт о новых пятивагонных составах. Инфраструктура наших линий, наших станций позволяет использовать не только четырёхвагонные составы, которые сегодня используются каждодневно, но и пятивагонные», — сказал Анатолий Локоть.

По словам мэра, в качестве варианта решения задачи по обновлению подвижного состава новосибирского метрополитена рассматривается софинансирование госкорпорации ВЭБ.РФ

Анатолий Локоть также отметил, что два пятивагонных состава новосибирский метрополитен уже приобрёл. Они курсируют на линиях в «пиковые» часы.

Напомним, что на Красноярском экономическом форуме-2023 в начале марта мэр Новосибирска представил госкорпорации ВЭБ.РФ ряд проектов по развитию города, которые могут быть реализованы при поддержке федеральной структуры. Одним из этих проектов стала замена четырёхвагонных составов, которые сейчас используются в новосибирском метрополитене, пятивагонными.