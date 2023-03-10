Легендарное «Лебединое озеро» ко дню рождения Нуреева

Показ театральных постановок на большом экране уже стал доброй традицией в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа». Кинопремьера легендарной записи балета «Лебединое озеро» с участием одного из величайших дуэтов XX века, Рудольфа Нуреева и Марго Фонтейн, состоится 17 марта.

Ко дню рождения звезды



Показ, организованный в рамках проекта TheatreHD, пройдет в день 85-летия со дня рождения Рудольфа Нуреева. Зрители смогут посмотреть «Лебединое озеро» П.И. Чайковского в редакции Нуреева для Венской оперы (запись 1966 года), впервые на большом экране. Спектакль представит аудитории заслуженный артист России Владимир Григорьев.

Спектакль-триумф

Свое первое «Лебединое озеро» Рудольф Нуреев поставил в Вене в 1964 году на себя и Марго Фонтейн. К тому моменту они уже два года танцевали вместе и обрели славу одного из самых знаменитых дуэтов XX столетия. Невероятное притяжение между партнерами, танец на пике карьеры и формы – это был настоящий триумф. Премьерный спектакль попал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число поклонов: артистов вызывали за занавес 89 раз, и с тех пор этот рекорд никем не побит.

Сквозь время

Спустя два года после премьеры, в 1966 году, спектакль был снят на видео, благодаря чему у зрителей XXI века есть возможность увидеть этот легендарный дуэт на большом экране в отличном качестве, с легким налетом очаровательного пленочного ретро. Особый шарм добавляют постановке декорации и костюмы знаменитого греческого художника Николаса Георгиадиса, работавшего над большинством постановок Кеннета МакМиллана в лондонском Royal Opera House.

Лед и пламень

Для российских зрителей интересной и, возможно, непривычной будет редакция Нуреева, в которой заметное место уделено мужскому танцу: спектакль демонстрирует талант танцовщика во всем его блеске и темпераменте. Нуреев и Фонтейн, демонстрирующая идеальную чистоту танца в сочетании с деликатностью и нежностью, – противоположности, притянувшиеся так сильно, что создали один из лучших дуэтов в истории мирового балета.

Почетный гость

Постановку представит аудитории заслуженный артист России Владимир Григорьев, легенда новосибирской – и не только – балетной сцены. Выпускник Вагановского училища, ведущий солист Новосибирского театра оперы и балета, педагог-репетитор, приглашенный солист Музыкального театра г. Эссен (Германия), солист Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко, приглашенный балетмейстер по возобновлению балета «Коппелия» на сцене Большого театра России. За свою карьеру он исполнял ведущие партии в балетах Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик», а также партии почти всех главных принцев романтического репертуара. Пожалуй, лучшего проводника в мир балета трудно себе представить.