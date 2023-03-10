Дело застройщика элитного жилкомплекса под Новосибирском передали в суд

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело в отношении застройщика, обвиняемого в обмане дольщиков и организации-подрядчика. Руководитель стройфирмы не выполнил обязательств в рамках возведения домов бизнес-класса в Речкуновской зоне Бердска.

Руководителю фирмы утверждено обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «мошенничество» и п. «б» ч.2 ст. 165 УК РФ – «причинение имущественного ущерба», сообщили в надзорном ведомстве.

Как уточнили «Континенту Сибирь» в областной прокуратуре, речь идёт о строительной компании «Интерком» и её гендиректоре Олеге Олейникове.

По версии следствия, компания возводила два многоквартирных жилых дома на территории микрорайона «Сибиряк» Речкуновской зоны отдыха в Бердске в период с 2017 по 2020 годы. Однако руководитель фирмы не выполнил своих обязательств по договорам долевого строительства и, как утверждают правоохранители, использовал полученные деньги в личных целях.

«Кроме этого, он причинил имущественный ущерб организации, которая выполняла строительно-монтажные работы на одном из строительных объектов, не исполнив свои обязательства о предоставлении квартиры, причинив ущерб в особо крупном размере», — сообщили в областной прокуратуре.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 45 человек. Дело направлено на рассмотрение в Бердский городской суд.

Напомним, что генеральный директор ООО «Интерком» был отправлен под домашний арест в декабре 2022 года.

По данным ЕГРЮЛ, Олег Олейников руководил компанией до 2020 года. С июля 2020 года стройфирма находится в процессе банкротства. Собственником застройщика с даты основания является Галина Олейникова.

Как сообщал «Континент Сибирь», жилкомплекс «Речкуновский парк» должен быть возведён на площади 2 149 кв. метров. Здесь планировалось строительство трёх девятиэтажных домов бизнес-класса в 50 метрах от береговой линии, в каждом строении предполагалось разместить по 80 квартир площадью от 39 до 83,2 кв. метров. Земельные участки под застройку ООО «Интерком» выкупил у МК «Сибиряк».

Как отмечали в ООО «Интерком», строительство жилкомплекса в Речкуновской зоне Бердска стало первым самостоятельным проектом компании, ранее застройщик лишь принимал участие в возведении жилых домов.