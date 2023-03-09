Подрядчик станции метро «Спортивная» в Новосибирске оштрафован за срыв сроков строительства

Подрядчик строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске, компания «СпецТрансСтрой» оштрафована по решению суда на 13 миллионов рублей. Поводом для решения стал срыв сроков ввода объекта.

Информацию о судебном решении подтвердили «Континенту Сибирь» в прокуратуре Новосибирской области 9 марта.

Административное дело по факту срыва сроков ввода станции было заведено в начале текущего года.

Напомним, что в январе под административную статью также попал глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константин Васильев. После проверки соблюдения бюджетного законодательства, которую провели в мэрии в связи со срывом сроков ввода станции метро «Спортивная», чиновника обвинили в нарушении условий предоставления бюджетных инвестиций (ч.1 ст.15.15.4 КоАП РФ).

В конце прошлого года мэрия Новосибирска продлила срок завершения работ на станции до конца марта 2023 года. Однако 1 марта в ООО «СпецТрансСтрой» заявили, что ввод объекта отложен на неопределённое время. Очередную сдвижку сроков в компании объяснили корректировкой проектной документации в связи с заменой импортного оборудования. Ранее подрядчик также сообщал о необходимости замены программного обеспечения, которое стало частично недоступно после ввода санкций.