В Кузбассе Сибнедра объявили торги на участок огнеупорных глин и кварцевых песков

Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) объявил о проведении 27 апреля торгов на право пользования недрами участка Мусохрановский в Кемеровской области с целью геологического изучения, разведки и добычи огнеупорных глин и кварцевых песков. Информация об этом появилась на сайте torgi.gov.ru.

«Огнеупорность глин Мусохрановского месторождения колеблется от 1,52 тыс. до 1,73 тыс. С°. По результатам опробования на огнеупорность на Мусохрановском месторождении преобладают низкосортные глины»,- сказано в документации.

Стартовая цена составила 15,4 млн рублей. Лицензия на отработку участка будет выдана на 25 лет. Заявки на участие принимаются до 31 марта

Участок Мусохрановский находится на территории Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области. Населённые пункты на территории участка отсутствуют. Его площадь составляет 0,2 кв. км.

Напомним, что в начале марта Новосибирское предприятие ООО «Сибирская грибная поляна» (СПГ) было выставлено на торги. Стартовая цена лота — 100 млн рублей.