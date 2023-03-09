Бывший совладелец «Сибирского гиганта» взыскал с компании холдинга 130 млн рублей

Александр Киселев
 
Сибирский Гигант
Фото Михаила Перикова

В Новосибирске завершилось судебное разбирательство между бизнесменом Андреем Кузнецовым и компанией экс-депутата Заксобрания Новосибирской области Александра Манцурова. Новосибирский предприниматель после выхода из состава акционеров ООО «Гигант 4» добился через суд пересмотра стоимости его доли. 

«С учетом добровольно оплаченной ответчиком суммы (до обращения истца с иском в суд – 48,7 млн руб.), с ответчика в пользу истца подлежит взысканию действительная стоимость доли в размере 128,5 млн руб.», – сказано в решении суда.

Напомним, что первоначально в рамках арбитражного процесса доля Андрея Кузнецова была оценена в размере 177,2 млн рублей, однако бизнесмен изначально заявил, что стоимость его акций составляет 352,5 млн рублейКузнецов решил выйти из состава владельцев ООО «Гигант 4» в феврале 2022 года, тогда он получил порядка 48 миллионов рублей за долю в размере 47%.

В июле 2022 года бизнесмен обратился в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер. Бывший совладелец «Гигант 4» направил в суд ходатайство о  наложении ареста на денежные средства ответчика. Вместе с этим Кузнецов указал, что ответчик («Гигант 4») занимается продажей имущества, которое числится на балансе компании. 

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