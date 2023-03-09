На Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске покажут балет о Коко Шанель

В Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета в рамках Десятого Транссибирского арт-фестиваля представят уникальный проект MODANSE, созданный специально для прима-балерины Большого театра Светланы Захаровой и объединивший две современные балетные постановки. Одна из частей посвящена прославленной законодательнице моды Коко Шанель.

Показ балетного проекта состоится 22 марта, сообщает пресс-служба театра.

Проект MODANSE объединяет балеты «Как дыхание» Мауро Бигонцетти на музыку Георга Фридриха Генделя и «Габриэль Шанель» Ильи Демуцкого в постановке Юрия Посохова. Он создан компанией MuzArts специально для прима-балерины Большого театра России и этуаль театра Ла Скала, народной артистки России Светланы Захаровой.

Премьера проекта в России состоялась в Большом театре в 2019 году.

Часть действа, представленная адаптацией балета Мауро Бигонцетти «Как дыхание» 2017 года, будет показана в первом акте. Балет Gabrielle Chanel, посвящённый вошедшему в историю модельеру Коко Шанель и рассказывающий о её судьбе, представят во втором отделении. Над постановкой работали хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий, а также автор либретто и режиссёр Алексей Франдетти.

Увековечиванию имени Габриель Шанель в одноимённом балете послужил тот факт, что легендарная француженка сотрудничала с величайшими артистами и хореографами своего времени. В их числе — известный деятель искусства Сергей Дягилев, основавший знаменитую балетную антрепризу «Русский балет Дягилева».

В программе участвуют такие артисты Большого театра, как Михаил Лобухин, Артемий Беляков, Денис Савин, Вячеслав Лопатин и Ана Туразашвили.

18 марта проект MODANSE также будет представлен в Красноярске.

Ранее также сообщалось о том, что основатель Транссибирского арт-фестиваля, скрипач Вадим Репин выступит на фестивале в качестве дирижёра.