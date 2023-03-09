АПЭК обновило рейтинг глав субъектов РФ. В топе сильнейших остаётся один из глав регионов Сибирского федерального округа.

Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало исследование, посвящённое позициям руководителей российских территорий по итогам февраля. В верхних строчках чарта по-прежнему находится губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, хотя в последний месяц он потерял три пункта (14 по сравнению с 11 по итогам января).

В группу со средним влиянием из сибирских глав по версии АПЭК входит красноярский губернатор Александр Усс. Он поднялся на пункт (с 33-го на 32-е) после видеоконференции с президентом на открытии поликлиники. Андрей Травников (Новосибирская область) «вырос» на три пункта (с 38 на 41). Глава Иркутской области Игорь Кобзев сохранил позиции (35 место).

Чарт «середнячков» из губернаторов СФО замыкает Виктор Томенко (Алтайский край), который «просел» (с 46-го на 49-е) после визита в регион замгенпрокурора Дмитрия Демешина и его поручения разобраться с ростом тарифов ЖКХ. Ранее в крае коммунисты инициировали массовые протесты против роста тарифов в Барнауле, Бийске и Камне-на-Оби.(Например, на митинг в Барнауле вышли около 600 человек).

В последней, слабой, группе АПЭК по-прежнему видит губернаторов Омской (Александр Бурков), Томской областей (Владимир Мазур), главы Тывы, Республики Алтай и Хакасии — Владислав Ховалыг, Олег Хорохордин, Валентин Коновалов.

У шести из десяти глав территорий СФО в этом году заканчиваются сроки полномочий — Цивилёва (Кузбасс), Усса (Красноярский край), Травникова (Новосибирская область), Томенко (Алтайский край), Буркова (Омская область), Коновалова (Хакасия).