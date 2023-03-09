«Городской центр организации дорожного движения» (МБУ «ГЦОДД») объявил открытый конкурс на создание и внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы города Новосибирска. Начальная цена контракта – более 30 млн рублей.

МБУ «ГЦОДД» объявил аукцион на «оказание услуг по созданию (развитию) и внедрению элементов интеллектуальной транспортной системы города Новосибирска, предусматривающей автоматизацию процессов управления дорожным движением, с приобретением и установкой оборудования, а также доступа к предустановленному программному обеспечению для функционирования информационных систем (муниципальный сегмент)». Срок подачи заявок – до 13 марта 2023 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 30 млн 800 тысяч рублей.

Победитель аукциона должен будет обследовать существующую автоматизированную систему управления дорожным движением в Новосибирске и внедрить новые элементы «умного города» такие, как удаленное управление светофорами, установка дополнительных детекторов транспорта (устройство регистрирует проходящие транспортные средства через участок дороги, а также определяет их параметры, такие как направление движения, скорость, тип, позиция на полосе) и другое. А также интегрировать оборудование и программное обеспечения в интеллектуальную транспортную систему Новосибирской агломерации.

Решения, которые предложит исполнитель, должны в том числе «способствовать динамичному развитию уличной дорожной сети города, снизить задержки и увеличить скорость сообщения на всех видах транспорта, сократить количество и тяжесть аварий и дорожно-транспортных происшествий, обеспечить оперативный автоматизированный контроль движения транспорта и оперативное управление им».

После подписания контракта все работы должны быть выполнены до 15 ноября 2023 года.

Напомним, в интервью «Континенту Сибирь» вице-мэр Артем Скатов рассказал почему «буксует» внедрение интеллектуальной транспортной системы в Новосибирске и об этапах цифровой трансформации города.