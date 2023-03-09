В новосибирском театре «Старый дом» покажут спектакль о современном Вавилоне

18 и 19 марта в новосибирском драматическом театре «Старый дом» пройдут премьерные показы спектакля «Вавилон» по одноимённой пьесе Екатерины Августеняк. По словам драматурга, сюжет постановки, по сути, создавался во время репетиций.

Как рассказали в пресс-службе театра, спектакль призван продемонстрировать человеческую природу посредством мифа о вавилонском столпотворении.

Примечательно, что постановка не является инсценировкой пьесы в чистом виде – по сути, это оригинальное произведение, созданное автором литературной основы Екатериной Августеняк специально для театра «Старый дом».

«Это в прямом смысле “живой текст”: отдельные сюжетные ходы выписывались во время репетиций – с учётом состояния коллективного психологического поля, которое на них возникало. Мы корректировали текст, а финал до определённого репетиционного момента был открытым», — цитируют в пресс-службе театра Екатерину Августеняк.

Режиссёром постановки выступила Екатерина Бондарь, также поставившая спектакль «Танцующая в темноте», который в 2022 года стал лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска».

Напомним, что в феврале в Новосибирском оперном театре состоялась громкая премьера известной оперы Моцарта «Дон Жуан» в постановке главного режиссёра НОВАТа Вячеслава Стародубцева.