Новосибирская космонавтка Анна Кикина вернется на Землю вечером 9 марта. Об этом «Роскосмос» сообщил в своем официальном Telegram-канале.

Изначально возвращение космонавтки было запланировано на утро 9 марта. Однако из-за ухудшения погодных условий отправку пришлось перенести.

«Специалисты ночью провели брифинг по погодным условиям и приняли решение отказаться от изначально планировавшегося времени отстыковки утром в четверг, 9 марта, из-за сильного ветра в месте приводнения», – приводит сообщение NASA издание «Интерфакс».

В настоящее время расстыковку планируется провести не ранее ночи на 10 марта (по московскому времени). Также незадолго до отправки Анна уже успела передать дела соотечественнику Андрею Федяеву, который прибыл на станцию несколько дней назад.

На орбитальной станции Анна пробыла почти месяцев. За время своего прибывания на борту МКС сибирячка неоднократно рассказывала в видеороликах о быте и жизни в космосе.

Ранее мы писали, что Анна Кикина на МКС стала участницей научного эксперимента «Кардиовектор».