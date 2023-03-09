ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
15:04
Власти Новосибирской области одобрили создание лесного парка в Заельцовском бору
14:14
В Новосибирске в начале апреля запретят передвижение большегрузов по городу
13:53
В Красноярском крае вынесли приговор по делу о нападении на экс-депутата Заксобрания региона
12:41
В Новосибирской области на расширение трассы Сузун-Черепаново выделят 140 млн рублей
10:58
В Новосибирской области после массовых аварийных отключений полностью восстановлено электричество
14:11
Банковские ограничения на снятие наличных долларов и евро продлены еще на полгода
13:52
Вице-премьер назвал крайний срок перехода госорганов на российское ПО
9:09
Новосибирские рестораторы до начала лета выведут корейский стритфуд CHICKO в Омск и Тюмень
21:56
МЧС предупредило о штормовом ветре и метели в Новосибирске 8 марта
20:44
В аэропорту Толмачево вынужденную посадку совершил самолет Ан-124 «Руслан»
19:51
В одном из районов Новосибирска обнаружили предельно допустимую концентрацию опасных веществ
18:17
Вадим Репин встанет за дирижёрский пульт на Транссибирском арт-фестивале в Новосибирске
18:10
Пилот Су-34 из Новосибирской области погиб в зоне СВО
Генеральный директор ресторанного консалтинга PROF/T
Как управлять себестоимостью так, чтобы не разориться?
Аттестованный налоговый консультант, основатель YouTube-канала «Финансовая разведка»
Почему назрела необходимость защиты инвесторов от массовых стартаперов?
Первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент»
Почему отмена госконтроля бьет по самой незащищенной категории потребителей?
Председатель Новосибирского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ»