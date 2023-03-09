В Новосибирске запретят движение большегрузов по улицам города. Ограничения коснутся автомобилей с нагрузкой на ось более 6 тонн. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Запрет начнет действовать с 10 апреля и продлится до 21 мая. Исключения составят автомобили, которые перевозят технологические грузы и спецтехнику с нагрузкой на ось не более 7 тонн.

При этом проезд будет разрешен по 9 улицам города: ул.Хилокская, Петухова. Советское шоссе, Мира, Ватутина, Бугринский мост, Большевистская, Бердское шоссе. Старое шоссе.

Аналогичные ограничения в этот же период будут действовать на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Однако выдвигаемые требования коснутся и автомобилей с нагрузкой на ось более 5 тонн, также водителям придётся получать специальное разрешение для проезда. Ограничения не будут распространяться на транспорт, который занимается перевозкой социально-значимых грузов.

Ранее мы писали, что в Новосибирской области на расширение трассы Сузун-Черепаново выделят 140 млн рублей. Дорогу планируют расширить на отрезке в 6 км.