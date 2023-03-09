В Красноярском крае вынесли приговор по делу о нападении на экс-депутата Заксобрания региона

Суд в Красноярском крае вынес приговор нападавшим на бывшего депутата регионального Заксобрания. Злоумышленники получили сроки от пяти до пяти с половиной лет лишения свободы.

Как сообщает краевая прокуратура 9 марта, трое мужчин напали на экс-парламентария 11 марта 2022 года, чтобы похитить у него деньги.

По данным ТАСС, речь идёт о бывшем депутате Законодательного собрания Красноярского края от КПРФ Петре Медведеве.

«Для реализации задуманного злоумышленники в вечернее время незаконно проникли на территорию приусадебного участка и дома потерпевшего в Минусинске, нанесли мужчине несколько ударов по голове, угрожали расправой и потребовали передачи им одного миллиона рублей. Однако денежные средства на месте они не нашли и скрылись», — говорится в сообщении прокуратуры Красноярского края.

Минусинский городской суд признал нападавших виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершённый с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).

Фигуранту, который ранее уже был судим, назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, ещё двоим обвиняемым назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строго режима. В законную силу приговор пока не вступил.

Напомним, что на прошлой неделе депутату Заксобрания Красноярского края Роману Гольдману вынесли приговор за небрежное хранение огнестрельного оружия.