Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области заключило контракт с АО «Новосибирскавтодор» на ремонт 6 км трассы в Сузунском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В этом году на ремонтируемом участке протяженностью 6 км предстоит отфрезеровать старое покрытие, уложить выравнивающий слой, полностью обновить покрытие из асфальтобетона, укрепить обочины, выполнить ремонтные работы на водопропускных трубах, установить сигнальные столбики и новые дорожные знаки, а также нанести разметку из термопластика»,- сказано в сообщении.

Согласно данным госзакупок, стоимость работ составит 14,2 млн рублей. В качестве подрядчика выступит АО «Новосибирскавтодор», стартовая цена контракта 212 454 705 рублей. Подрядчик обязан выполнить работы до 27 сентября текущего года.

Напомним, что «104 км а/д «Р-256» – Сузун» связывает Сузунский и Черепановский районы с Новосибирском и выводит транспорт на «Чуйский тракт». Протяженность трассы составляет более 84 км. В прошлом году дорожные работы на этом участке дороги уже прошли на отрезке в 8 км.

Ранее мы писали, что в этом году в Новосибирской области по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» (БКД) власти планируют отремонтировать 84 объекта.