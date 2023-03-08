Банк России продлил введенные в 2022 году ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на полгода, до 9 сентября 2023 года. Это коснется как физических, так и юридических лиц.

Банки могут продавать гражданам доллары США и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты ограничений нет.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, – комментирует пресс-служба Банка России. – Если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек может снять с него сумму остатка денежных средств на 00 часов указанной даты, но не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро, если он пока не воспользовался такой возможностью. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка. Иностранная валюта выдается в долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета».

Юридические лица могут получить в течение полугодия получить наличную валюту на командировочные расходы исходя из установленных в соответствии с законодательством нормативов оплаты, но не более 5 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На другие валюты ограничений нет. Выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах нерезидентам-юрлицам не производится, по другим валютам ограничений нет.

Запрет на назначение банками комиссии на выдачу валюты со счетов или вкладов также продлен до 9 сентября. Тем не менее, некоторые банки удерживают комиссию за обслуживание счета.

За последний год, по данным Московской биржи, самой популярной валютой на торгах в России стал китайский юань. Если в феврале 2022 года 87,6% всех торгов на Мосбирже велось в долларах, 11,9% – в евро, а на юань приходилось всего 0,32%, то год спустя юань занял 40% (1,48 трлн рублей, на 30% больше по сравнению с январем), а американская валюта остановилась на отметке 38% (1,42 трлн рублей).