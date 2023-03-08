Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил федеральным ведомствам до 1 мая отказаться от использования иностранных мессенджеров и перейти на единую систему коммуникации на базе типового автоматизированного рабочего места для госслужащих (АРМ ГС), которая была разработана компанией VK.

По его словам, геополитическая обстановка требует полного перехода отечественных ведомств на российские мессенджеры требует геополитическая обстановка. «Нужно ускоряться. Всем Федеральным органам исполнительной власти, не завершившим переход, необходимо сделать это не позднее апреля 2023 года, – цитирует Дмитрия Чернышенко портал ixbt.com. – Руководителям цифровой трансформации регионов рекомендуется также активизировать работу по подключению к автоматическому рабочему месту для госслужащих».

Меньше года назад, в мае 2022 года, Дмитрий Чернышенко призвал отказаться от использования Telegram (который в начале 2023 года Роскомнадзор признал иностранным продуктом) в пользу мессенджера, разработанного VK. При этом о каком-то повторном запрете Telegram речь не шла – только о добровольном отказе. На тот момент АРМ ГС представлял собой облачный сервис, работающий через браузер и включающий в себя почту, календарь, облачное хранилище и внутренний портал.

В настоящее время, по его оценке, АРМ ГС используют более 250 тысяч человек в органах власти. Ранее федеральное Минцифры предполагало завершить переход к концу 2023 года.