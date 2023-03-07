МЧС предупредило о штормовом ветре и метели в Новосибирске 8 марта

В Новосибирске МЧС предупреждает о штормовом ветре 8 марта. Также ожидаются обильный снегопад, гололедные явления, метели и усиление ветра до 18-23 м\с.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП», — сказано в сообщении ведомства.

В ряде регионов Сибири также объявлено экстренной предупреждение, в связи с ухудшением погодных условий. Метели, снег с дождем и порывистый ветер ожидаются в Омской области, Кузбассе и Алтайском крае.

Ранее мы писали, что в ночь на 7 марта МЧС объявило в Новосибирске штормовое предупреждение.