В аэропорту Толмачево вынужденную посадку совершил военный самолет

В аэропорту Толмачёво Новосибирска сегодня, 7 марта, приземлился военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан». Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-службе аэропорта.

Однако что послужило причиной вынужденной посадки в пресс-службе не уточнили. Аналогичным образом раскрывать подробности инцидента отказались местные власти и транспортная прокуратура.

Ан—124 «Руслан» — тяжелый самолет, который был создан для транспортировки различного тяжелого вооружения, в том числе, ракетных систем. Среди коммерческих самолетов является одним из крупнейших, грузоподъемность этого воздушного судна — 120 тон.

Напомним, что в середине января в самолёте авиакомпании «Аэрофлот», вылетавшем в Таиланд, замёрзла система водоснабжения, в связи с чем лайнер отогревали тепловыми пушками.