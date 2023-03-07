В аэропорту Толмачево вынужденную посадку совершил военный самолет

Александр Киселев
 
Толмачево
Фото из архива «Континента Сибирь»

В аэропорту Толмачёво Новосибирска сегодня, 7 марта, приземлился военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан». Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-службе аэропорта. 

Однако что послужило причиной вынужденной посадки в пресс-службе не уточнили. Аналогичным образом раскрывать подробности инцидента отказались местные власти и транспортная прокуратура.

Ан124 «Руслан» —  тяжелый самолет, который был создан для транспортировки различного тяжелого вооружения, в том числе, ракетных систем. Среди коммерческих самолетов является одним из крупнейших, грузоподъемность этого воздушного судна — 120 тон.

Напомним, что в середине января в самолёте авиакомпании «Аэрофлот», вылетавшем в Таиланд,  замёрзла система водоснабжения, в связи с чем лайнер отогревали тепловыми пушками.

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