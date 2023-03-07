В аэропорту Толмачёво Новосибирска сегодня, 7 марта, приземлился военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан». Информацию об этом «Континенту Сибирь» подтвердили в пресс-службе аэропорта.

В Толмачёво не комментируют причины вынужденной посадки самолета. Транспортная прокуратура также отказалась раскрывать подробности инцидента.

Ан-124 «Руслан» является одним из крупнейших коммерческих самолетов, грузоподъемность этого воздушного судна составляет 120 тонн. Самолет в том числе может использоваться для транспортировки различного тяжелого вооружения

Напомним, что в середине января 2023 года в самолёте авиакомпании «Аэрофлот», вылетавшем в Таиланд, замёрзла система водоснабжения, в связи с чем лайнер отогревали тепловыми пушками.